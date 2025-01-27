İstanbul'dan sonra müsilajın yeni adresi Çanakkale Boğazı
Müsilaj tehlikesi giderek büyüyor. Çanakkale Boğazı'nda geçen senelerde etkili olan müsilaj, Boğaz ve Çanakkale kıyılarını kaplamaya başladı.
Bilim insanlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu.
Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik, zamanla deniz ekosistemini tehdit eden bir hastalığa dönüştü. 2020 yılında müsilaj, deniz tabanından su yüzeyine çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkiledi.