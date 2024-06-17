İstanbul’dan acı haber: 2 çocuk boğularak öldü | “Kumu bataklık, günde 3-4 kişi ölüyor”

Jamalov şöyle devam etti:

“Benim eğer çocuğuma bir saat önce müdahale edilseydi, şu anda yaşıyor olacaktı. Ben eşimi kurtarabildim. Çocuğumu kurtaramadım, gücüm yetmedi. Gözümü açtığımda ambulanstaydım ben. Ağzımdan su dökülüyordu. Benim diyeceğim bu, başka bir şey değil. Şile’de hiçbir güvenlik yok. Sadece milletin parasını alıyorlar. Salıyorlar oraya, piknik alanı. Fişleri falan arabanın içinde duruyor. Ücret karşılığında fişi var, girişi belli çıkışı belli.”