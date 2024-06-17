İstanbul’dan acı haber: 2 çocuk boğularak öldü | “Kumu bataklık, günde 3-4 kişi ölüyor”

İstanbul Şile’de denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre ile 17 yaşındaki Yusuf Jamalov, boğularak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Kerem İmre’nin 12 yaşındaki kardeşi ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Yaşamını yitiren Jamalov’un babası Aras Jamalov, “Orası bir kumsal, kumu bile bataklık. Girenlerden günde 3-4 kişi vefat ediyor. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi.” diye konuştu.

İstanbul’dan acı haber: 2 çocuk boğularak öldü | “Kumu bataklık, günde 3-4 kişi ölüyor” - 1

İstanbul Şile’de denize giren iki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Şile’deki Sofular Plajı’nda meydana geldi.

Denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre boğularak yaşamını yitirdi. 15 Haziran’da aynı plajda denize giren ve kaybolan Azerbaycan uyruklu Yusuf Jamalov’un cansız bedenine de dün sabah saatlerinde ulaşıldı.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı inceleme başlattı.

Şile Kaymakamlığı’nın ise, bir gün önce denizin dalgalı olacağı yönünde sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunduğu belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’dan acı haber: 2 çocuk boğularak öldü | “Kumu bataklık, günde 3-4 kişi ölüyor” - 2

“GÜVENLİK TEDBİRLERİ EKSİK”

17 yaşındaki Yusuf Jamalov’un babası Aras Jamalov, bölgenin kumunun bataklık olduğunu belirterek, “Günde 3 kişi, 4 kişi vefat ediyor. Ben gencecik 17 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Millet korkudan o denize giremiyor. Madem tehlikeli, oraya bir tel örgü çekilsin. Cankurtaran simitleri olsun.” diye konuştu.

İstanbul’dan acı haber: 2 çocuk boğularak öldü | “Kumu bataklık, günde 3-4 kişi ölüyor” - 3

Jamalov şöyle devam etti:

“Benim eğer çocuğuma bir saat önce müdahale edilseydi, şu anda yaşıyor olacaktı. Ben eşimi kurtarabildim. Çocuğumu kurtaramadım, gücüm yetmedi. Gözümü açtığımda ambulanstaydım ben. Ağzımdan su dökülüyordu. Benim diyeceğim bu, başka bir şey değil. Şile’de hiçbir güvenlik yok. Sadece milletin parasını alıyorlar. Salıyorlar oraya, piknik alanı. Fişleri falan arabanın içinde duruyor. Ücret karşılığında fişi var, girişi belli çıkışı belli.”
İstanbul’dan acı haber: 2 çocuk boğularak öldü | “Kumu bataklık, günde 3-4 kişi ölüyor” - 4

“EŞİMİ KURTARDIM, OĞLUM GÜCÜM YETMEDİ”

Jamalov, küçük çocukların hala bölgede yüzmeye devam ettiğini belirterek, “Ben ailemi kaybettim. Eşim gitti, eşimi kurtarmak için oğlum gitti. Oğlumun da peşinden ben gittim. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Çünkü Karadeniz orası, dalgalı.” dedi.

Jamalov’un cenazesi yarın Rami Tantavizade Camisi’nde öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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