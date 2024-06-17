İstanbul’dan acı haber: 2 çocuk boğularak öldü | “Kumu bataklık, günde 3-4 kişi ölüyor”
İstanbul Şile’de denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre ile 17 yaşındaki Yusuf Jamalov, boğularak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Kerem İmre’nin 12 yaşındaki kardeşi ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Yaşamını yitiren Jamalov’un babası Aras Jamalov, “Orası bir kumsal, kumu bile bataklık. Girenlerden günde 3-4 kişi vefat ediyor. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi.” diye konuştu.
İstanbul Şile’de denize giren iki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, dün sabah saatlerinde Şile’deki Sofular Plajı’nda meydana geldi.
Denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre boğularak yaşamını yitirdi. 15 Haziran’da aynı plajda denize giren ve kaybolan Azerbaycan uyruklu Yusuf Jamalov’un cansız bedenine de dün sabah saatlerinde ulaşıldı.
Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı inceleme başlattı.Şile Kaymakamlığı’nın ise, bir gün önce denizin dalgalı olacağı yönünde sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunduğu belirlendi.