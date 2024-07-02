İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

İstanbul, İzmir ve Bursa’da rüzgarın hafiflemesiyle birlikte etkili olan sıcak hava bunaltacak. Bugün ve yarın üç kentte de haftanın en sıcak günleri olacak. Başkent Ankara’da da sıcak hava etkisini sürdürüyor ancak yarın yaz sağanağı beklentisi var. (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu…)

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Temmuz ayının başlamasıyla sıcak hava kendisini hissettiriyor.

İstanbul, İzmir ve Bursa’da poyraz hafifliyor, hava geçen günlerden daha bunaltıcı olacak.

Salı ve Çarşamba üç kentte de haftanın en sıcak günleri olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

ANKARA'DA YAZ SAĞANAĞI BEKLENTİSİ

Başkent Ankara’da bugün hava açık, yarın ise hem daha sıcak hem de yaz sağanakları görülebilecek.

Antalya’da bağıl nem düştüğünden termometreler 38 dereceye kadar çıkıyor.

İstanbul 33, Ankara 31, İzmir 35, Bursa 34 derece olacak.

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Marmara sıcak bir gün geçiriyor. Rüzgar hafiflediğinden daha da bunaltıcı bir hava var.

Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 37, Kocaeli 35 derece olacak.

Çarşamba günü Trakya’da yağmur geçişleri görülebilecek.

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

YAZ SAĞANAĞINA DİKKAT

İç Anadolu’da da hava açık. Rüzgarlar zayıfladı.

Eskişehir 33, Konya ve Kayseri 30, Sivas 28 derece.

Çarşamba sıcaklık bir kademe daha artarken, Eskişehir-Çankırı arasında yaz sağanaklar ıbekleniyor.

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

EGE’DE SICAK ÇARPMASI RİSKİ

Ege’de sıcaklık çok yüksek değerlerde olduğundan öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.

Gölgede Manisa 40, Muğla 37, Denizli 38, Kütahya 33, Bodrum 39 dereceç

Afyonkarahisar-Kütahya kesiminde çarşamba günü kısa süre yağmur var.

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

Akdeniz’de sıcak çarpması riski sürüyor. Güneşten korunulmalı.

Isparta 35, Kahramanmaraş ve Adana 37 derece. Mersin ve Hatay’da bağıl nem çok yüksek olduğundan hissedilen sıcaklık Mersin’de 37, hatay’da 35 dereceye çıkıyor.

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

Karadeniz’in doğusunda sağanaklar devam edecek. Yağış Trabzon-Artvin arasında daha uzun süreli bekleniyor.

Batı Karadeniz’de ise hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 31, Kastamonu ve Samsun 32, Trabzon 26 derece.

İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

GÜNEYDOĞU'DA BOĞUCU SICAK

Doğu Anadolu’da Erzincan-Erzurum-Kars-Van boyunca yağmur geçişleri sürecek.

Erzurum 20, Malatya açık 31 derece.

Güneydoğu’daki boğucu sıcaklıklar çarşambadan itibaren bir kademe daha artacak.

Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
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