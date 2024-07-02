İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

ANKARA'DA YAZ SAĞANAĞI BEKLENTİSİ

Başkent Ankara’da bugün hava açık, yarın ise hem daha sıcak hem de yaz sağanakları görülebilecek.

Antalya’da bağıl nem düştüğünden termometreler 38 dereceye kadar çıkıyor.

İstanbul 33, Ankara 31, İzmir 35, Bursa 34 derece olacak.