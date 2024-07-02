İstanbul’da poyraz yavaşladı, hava bunaltacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
İstanbul, İzmir ve Bursa’da rüzgarın hafiflemesiyle birlikte etkili olan sıcak hava bunaltacak. Bugün ve yarın üç kentte de haftanın en sıcak günleri olacak. Başkent Ankara’da da sıcak hava etkisini sürdürüyor ancak yarın yaz sağanağı beklentisi var. (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu…)
Temmuz ayının başlamasıyla sıcak hava kendisini hissettiriyor.
İstanbul, İzmir ve Bursa’da poyraz hafifliyor, hava geçen günlerden daha bunaltıcı olacak.
Salı ve Çarşamba üç kentte de haftanın en sıcak günleri olacak.