İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı
Yurt dışında basılan sahte dolarların, Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündemdeyken, İstanbul’dan yeni bir haber geldi. Bir eve yapılan baskında 3 milyon 600 bin euro değerinde, sahte euro banknotları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.
Yurt dışında basılan sahte dolarların iç piyasaya sürüldüğü iddiası gündemdeki yerini koruyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da esnaf alarma geçerken, bürolar alımı durdurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Sahte dolar krizi gündemdeki yerini korurken, İstanbul’dan yeni bir haber geldi.
Sahte dolar krizi! Kapalıçarşı alarma geçti, bürolar alımları durdurdu (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)