İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı

Yurt dışında basılan sahte dolarların, Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündemdeyken, İstanbul’dan yeni bir haber geldi. Bir eve yapılan baskında 3 milyon 600 bin euro değerinde, sahte euro banknotları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı - 1

Yurt dışında basılan sahte dolarların iç piyasaya sürüldüğü iddiası gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da esnaf alarma geçerken, bürolar alımı durdurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Sahte dolar krizi gündemdeki yerini korurken, İstanbul’dan yeni bir haber geldi.

Sahte dolar krizi! Kapalıçarşı alarma geçti, bürolar alımları durdurdu (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

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TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı - 2

İKİ ADRESE SAHTE PARA BASKINI YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da piyasaya sahte döviz sokulduğu, bu paraların ATM ve para sayma makineleri tarafından da ayırt edilemediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı - 3

Fatih ve Zeytinburnu’nda iki evde sahte para basıldığı belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.
İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı - 4

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda ele geçirilenler şöyle:

3 binin üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot

Bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot

1 adet üzerinde euro filigranı bulunan şeffaf naylon kalıp

1 adet üzerinde 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp

1 adet üzerinde euro filigranı bulunan mavi renkli naylon mat kalıp

1 adet mor ışık

1 adet basım makinası

1 adet kare çıtaya gerilmiş üzerinde 100 ibareleri bulunan basım kalıbı

817 adet farklı bankalara ait ibareler bulunan basılmış halde sahte çek yaprakları

İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı - 5

Ayrıca toplamda basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin sahte euro ve banknot ele geçirildi.

İstanbul’da sahte euro operasyonu: İki evden yüzlerce sahte euro çıktı - 6

Operasyonda gözaltına alınan bir kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

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