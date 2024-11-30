İstanbul’da sahte içki alarmı: 7 kişi öldü, motosikletle sahte içki servisi yapan bir kişi tutuklandı

İSTANBUL’DA 7 CAN KAYBI

Sahte içkiden zehirlenen Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Dün de Zekai Sevmezler, Orhan Akçamlı ve Hasan Günhan ile Serkan Özbulduk kurtarılamadı.

Osman Şentürk (67), Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan’ın ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

SAHTE İÇKİ SATAN İŞ YERİNE OPERASYON

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda yaşamını yitiren ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu’ndan temin ettikleri belirlendi.

Şişli Bozkurt Mahallesi’nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı.