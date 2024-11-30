İstanbul’da sahte içki alarmı: 7 kişi öldü, motosikletle sahte içki servisi yapan bir kişi tutuklandı

Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki vakaları artmaya başladı. İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Zehirlenen çok sayıda kişinin yoğun bakımdaki tedavileri ise sürüyor. İstanbul’da yaşanan ölümlerin ardından operasyon yapan polis, Beyoğlu’nda bir kişinin motosikletle servis yaparak sahte içki sattığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bir gece kulübüne yapılan baskında ise çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

İstanbul’da sahte içki alarmı: 7 kişi öldü, motosikletle sahte içki servisi yapan bir kişi tutuklandı - 1

Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki vakalarında artış yaşanıyor.

İstanbul ve Tokat’tan art arda ölüm haberleri geldi.

İstanbul’un Ümraniye, Fatih ve Şişli ilçelerinde sahte içki içen 14 kişi zehirlendi.

Zehirlenenlerden 7’si tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

8 kişinin ise tedavileri devam ederken İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda zehirlenen kişilere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düşüldü.

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İstanbul’da sahte içki alarmı: 7 kişi öldü, motosikletle sahte içki servisi yapan bir kişi tutuklandı - 2

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından 12 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

İstanbul’da sahte içki alarmı: 7 kişi öldü, motosikletle sahte içki servisi yapan bir kişi tutuklandı - 3

İSTANBUL’DA 7 CAN KAYBI

Sahte içkiden zehirlenen Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Dün de Zekai Sevmezler, Orhan Akçamlı ve Hasan Günhan ile Serkan Özbulduk kurtarılamadı.

Osman Şentürk (67), Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan’ın ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

SAHTE İÇKİ SATAN İŞ YERİNE OPERASYON

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda yaşamını yitiren ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu’ndan temin ettikleri belirlendi.

Şişli Bozkurt Mahallesi’nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da sahte içki alarmı: 7 kişi öldü, motosikletle sahte içki servisi yapan bir kişi tutuklandı - 4

MOTOSİKLETLE SAHTE İÇKİ SATIYOR

Beyoğlu’nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beyoğlu’nda yakalanan Emre K.’nın (30), çıkartıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Zehirlenen 8 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

GECE KULÜBÜNE SAHTE İÇKİ BASKINI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ise içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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