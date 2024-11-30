İstanbul’da sahte içki alarmı: 7 kişi öldü, motosikletle sahte içki servisi yapan bir kişi tutuklandı
Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki vakaları artmaya başladı. İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Zehirlenen çok sayıda kişinin yoğun bakımdaki tedavileri ise sürüyor. İstanbul’da yaşanan ölümlerin ardından operasyon yapan polis, Beyoğlu’nda bir kişinin motosikletle servis yaparak sahte içki sattığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bir gece kulübüne yapılan baskında ise çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki vakalarında artış yaşanıyor.
İstanbul ve Tokat’tan art arda ölüm haberleri geldi.
İstanbul’un Ümraniye, Fatih ve Şişli ilçelerinde sahte içki içen 14 kişi zehirlendi.
Zehirlenenlerden 7’si tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.
8 kişinin ise tedavileri devam ederken İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda zehirlenen kişilere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düşüldü.
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