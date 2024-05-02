İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü

İstanbul Çekmeköy’de Recep Dindi isimli kişi, sahte plaka ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişi tarafından önce gasbedildi, ardından öldürüldü. Suçunu itiraf eden Muhammet A.K, cinayeti borçlarını ödeyebilmek için işlediğini söyledi. Muhammet A.K’nin cinayetin ardından gömdüğü altın dolu çanta ise yapılan kazıyla bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü - 1

İstanbul’da bir kişi, taksi plakası ilanıyla tuzağa düşürülüp öldürüldü.

Çekmeköy’e bağlı Ekşioğlu Mahallesi’nde 30 Nisan günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Recep Dindi bir otomobilin içinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Hastaneye kaldırılan Recep Dindi, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü - 2

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada öldürülen Dindi’nin son olarak Muhammet A.K. adlı kişiyle görüştüğünü tespit etti.

Yapılan çalışmalarda ikilinin olay öncesinde buluştuğunu gösteren güvenlik kameralarına ulaştı.
İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü - 3

POLİS CİNAYET PLANINI ORTAYA ÇIKARDI

Polis yaptığı çalışmada Muhammet A.K’nin internet üzerinden sahte bir ticari plaka satış ilanı verdiği belirlendi.

Bu ilana cevap veren Recep Dindi ile sözde pazarlık eden şüphelinin daha sonra satış için anlaştığı öğrenildi.

Hazırladığı tuzak gereği, bir otomobil kiralayan Muhammet A.K’nin, daha sonra Recep Dindi ile buluştuğu ardından içinde 1 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çantayı gasbetmek için onu öldürdüğü tespit edildi.
İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü - 4

CİNAYETİN ARDINDAN ALTIN DOLU ÇANTA VE SİLAHI GÖMDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Muhammet A.K’yi gözaltına aldı.

İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü - 5

İşlediği cinayeti itiraf eden şüphelinin gösterdiği yerde yapılan kazı çalışmasında olaydan sonra gömdüğü içinde ziynet eşyaları bulunan çanta ile olayda kullandığı silahta ele geçirildi.

İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü - 6

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelinin ifadesinde kumar borcu olduğunu söyleyerek “Paraya ihtiyacım vardı. Borçlarımı ödeyecektim. Bir plan yapıp internet üzerinde sahte bir ilan verdim. Arayan kişiyle anlaştık. Birlikte satışa gidecektik. Yanında 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası getireceğini biliyordum. Olay günü çantayı gasp etmeye çalışırken bana direnince onu vurdum. Daha sonra otomobilin içinde bırakarak kaçtım.” dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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