İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü
İstanbul Çekmeköy’de Recep Dindi isimli kişi, sahte plaka ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişi tarafından önce gasbedildi, ardından öldürüldü. Suçunu itiraf eden Muhammet A.K, cinayeti borçlarını ödeyebilmek için işlediğini söyledi. Muhammet A.K’nin cinayetin ardından gömdüğü altın dolu çanta ise yapılan kazıyla bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da bir kişi, taksi plakası ilanıyla tuzağa düşürülüp öldürüldü.
Çekmeköy’e bağlı Ekşioğlu Mahallesi’nde 30 Nisan günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Recep Dindi bir otomobilin içinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu.
Hastaneye kaldırılan Recep Dindi, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.