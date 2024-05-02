İstanbul’da sahte ilanlı tuzak: Taksi plakası satın almak istedi, öldürüldü

POLİS CİNAYET PLANINI ORTAYA ÇIKARDI

Polis yaptığı çalışmada Muhammet A.K’nin internet üzerinden sahte bir ticari plaka satış ilanı verdiği belirlendi.

Bu ilana cevap veren Recep Dindi ile sözde pazarlık eden şüphelinin daha sonra satış için anlaştığı öğrenildi.

Hazırladığı tuzak gereği, bir otomobil kiralayan Muhammet A.K’nin, daha sonra Recep Dindi ile buluştuğu ardından içinde 1 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çantayı gasbetmek için onu öldürdüğü tespit edildi.