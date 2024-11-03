İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?)

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı, bu hatlarda entegre bir toplu taşıma sistemi sunmayı ve vatandaşlara kolaylık sağlamayı hedefliyor. Türkiye Kart, PTT iş yerlerinden alınabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere 18 kentin yıl sonuna kadar uygulamaya dahil edileceğini söyledi.

İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?) - 1

İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni bir uygulamaya geçiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?) - 2

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda Türkiye Kart uygulaması devreye alınıyor.

Karar 31 Ekim tarihinde İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) alındı.
İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?) - 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?) - 4

BELBİM TEKNİK ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAK

Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı’ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartacağız.” dedi.

Uraloğlu “Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.
İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?) - 5

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIYOR?

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların, PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

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