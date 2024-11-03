İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?)

BELBİM TEKNİK ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAK

Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı’ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartacağız.” dedi.

Uraloğlu “Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.