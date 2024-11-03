İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni kart dönemi başlıyor (Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli, Türkiye Kart nereden alınır?)
İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı, bu hatlarda entegre bir toplu taşıma sistemi sunmayı ve vatandaşlara kolaylık sağlamayı hedefliyor. Türkiye Kart, PTT iş yerlerinden alınabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere 18 kentin yıl sonuna kadar uygulamaya dahil edileceğini söyledi.
İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni bir uygulamaya geçiliyor.