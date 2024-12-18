İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli!

İstanbul’da kurdukları üç ajans aracılığıyla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin, müşterileri ile iletişimi yalnızca WhatsApp üzerinden kurduğu, kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği belirlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli! - 1

İstanbul’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli! - 2

İstanbul polisi, Ahlak Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarlar üzerine yaptıkları saha çalışmalarında yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinin ardından çete üyelerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli! - 3

ŞEBEKENİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı.

Şüphelilerin üç ajans aracılığıyla buldukları yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği tespit edildi.

İsim ve telefon numarasının bulunmadığı katalogda sadece numaralı fotoğrafların olduğu öğrenildi.

Müşterilerin telefonda numarayı söylemesinin ardından çete üyelerinin belirtilen kadınları istenen otele götürdüğü belirlendi.

İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli! - 4

İLETİŞİM YALNIZCAN WHATSAPP’TAN

Şüphelilerin kendi aralarında yabancı numaralarla açtıkları WhatsApp hesapları üzerinden konuştukları bu sayede polisin takibinden kurtulmayı amaçladıkları da belirlendi.

İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli! - 5

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde tespit edilen 15 adrese baskın yapıldı.

Baskında fuhuş yaptıkları iddia edilen 9 kişi ile 13 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 58 bin 300 lira, 2 bin 290 dolar, 17 cep telefonu, 17 adet SIM kart ve 2 USB bellek ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildiler.

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