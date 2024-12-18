İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli!

ŞEBEKENİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı.

Şüphelilerin üç ajans aracılığıyla buldukları yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği tespit edildi.

İsim ve telefon numarasının bulunmadığı katalogda sadece numaralı fotoğrafların olduğu öğrenildi.

Müşterilerin telefonda numarayı söylemesinin ardından çete üyelerinin belirtilen kadınları istenen otele götürdüğü belirlendi.