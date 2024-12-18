İstanbul’da WhatsApp'tan referanslı fuhuş ağı: Ajansın şifresi numaralı fotoğraflarda gizli!
İstanbul’da kurdukları üç ajans aracılığıyla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin, müşterileri ile iletişimi yalnızca WhatsApp üzerinden kurduğu, kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği belirlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.