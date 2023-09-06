İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerini su basarken, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile bazı metro istasyonlarında da su baskınları meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularına kapılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da taşkınlar nedeniyle 5 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Vali Davut Gül ise kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, bazı yerlerde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü belirterek, 2137 personel ve 1161 araçla sahada olduklarını söyledi. Öte yandan selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 1

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

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TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 2

İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma başlattı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 3

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 4

MİLLET KRAATHANESİ'NDE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Sel baskınlarının olduğu adreslerden biri de Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu. Aşırı yağmur nedeniyle bir anda kütüphanenin içerisini su bastı. Bu sırada kıraathanede olanlar panikle dışarı çıkmaya çalıştı.

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İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 5

Bahçede mahsur kalan bir kedi ise orada bulunan vatandaş tarafından kurtarıldı. Kediyi mahsur kaldığı yerden alan vatandaş kucağında daha güvenli bir yere götürerek bıraktı. Ayrıca İSKİ ekipleri millet kıraathanesine gelerek suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 6

VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERADA

Yağmur sularının dolmasıyla birlikte içeride bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İçeride yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 7

Görüntülerde vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise kıraathanenin tavanındaki dekorların düştüğü görülüyor.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 8

YAĞIŞ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 9

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 10

Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 11

Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi.

Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 12

Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle bir personel servis aracı suya gömüldü. Basamaklara kadar su ile dolan servis aracı ilerleyemeyince önce itfaiye ekiplerine haber verildi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 13

Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerken, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 14

İlçede kurulan semt pazarında yağış nedeni ile daha fazla dayanamayan çadır, tezgahların üzerine devrildi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 15

ÇATIDA MAHSUR KALDILAR

Sel sularının vurduğu Halkalı Gümrüğü'nde de araçlar mahsur kaldı. Gümrük işlemleri için gelen şoförler ve çalışanlar da sel suları nedeniyle içeride bulunan bir binaya sığındı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler mahsur kalanların bot ile kurtarılması için çalışma başlattı

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 16

VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 17

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, ölenlerden birinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sel felakatinde 5 kişinin de yaralandığı kaydetti.

Yerlikaya, "Dün akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçemece ve Eyüpsultan'ın bir kısmında metrekareye 125 kilogram yağmur düştü. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur, maalesef derelerin de taşması sonucunda iş yerleri ve evlerin bodrumlarında su baskınlarına sebep oldu. Biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece'de 3 kişi hayatını kaybetti. Biz başsağlığı diliyoruz. 5 yaralımız var. Az önce son durumlarını sorduk. Hayati tehlikelerinin olmadığını 3'ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin yatarak tedavi olduğunu söylediler." dedi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 18

Yerlikaya, "Arnavutköy ilçemizde belediye başkanımız 291 konutun su baskınından etkilendiği şu ana kadar yüzde 70'ini tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de belediye başkanımız ile görüştük. 650 iş yeri ve 131 evin su baskınından etkilendiğini söyledi. Küçükçekmece'de 98 konut ve 10 iş yerinin, Sultangazi 10 konut, Eyüpsultan'da ise 30 konutun su basmasından olumuz etkilendiği söylendi. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm ekiplerle suları boşaltama işlemleri devam ediyor. Sabah valiliğimizi koordinasyonuda zarar tespiti çalışmalarına başlanacak. Şu an için 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili bir müracaat şu ana kadar olmadı. İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 19

Vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını isteyen Yerlikaya, "İklim değişikliği öyle bir hale geldi ki bir ilçede 40 mahalle var mahallenin 3'ünde bir saat içinde 120 kilometrelik yağış düşüyor. Hemen yüz metre ötede mahallede hiçbir şey yok. Lütfen meteorolojiden yapılan uyarılara hatta şu saat şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim. Canımız yanmasın. Tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, meteoroloji, medyamız her fırsatta bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 20

BAKAN KOCA: 12 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.

Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 21

Valilikten yapılan açıklamada, sağanak yağışın Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibarıyla etkisini kaybettiği belirtildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmetinin verilmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 22

"SEL MAĞDURLARI KAMU TESİSLERİNDE MİSAFİR EDİLECEK"

İstanbul Valisi Davut Gül, NTV yayınında son durum hakkında bilgi verdi.

Gül, metrekareye yaklaşık 125 kilo gram yağış düştüğünü vurgulayarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gül, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112'yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir." dedi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 23

METRO İSTASYONLARININ BAZILARI KAPATILDI

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır." denildi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 24

METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Avrupa yakasındaki kuzey ilçelerinde etkili olan yağışlarla ilgili açıklama yaptı. Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kameraların karşısına geçen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı: 

"Ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi ve başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir ve Eyüpsultan sınırlarında etkili bir şekilde, kentin kuzeye dönük bölümünde kendini gösterdi. Ortalaması 130 kiloya ulaşan bir yağış düştü yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde. 18.30 itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış, 21.30’dan sonra da hafiflemeye başladı. Şu anda, 2 bin 137 personelimiz, bin 161 aracımız ve iş makinamız, başta itfaiye, İSKİ, Yol Bakım olmak üzere etkin bir şekilde sahada. İhbarları değerlendirip, müdahale içerisindedirler."

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 25

“ŞU ANA KADAR SAHADA BİN 808 İHBAR GERÇEKLEŞTİ”

İmamoğlu, an itibarıyla sahada bin 808 ihbar gerçekleştiği bilgisini vererek, şunları kaydetti;

"Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından, yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir İstasyonumuz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Ancak, etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle, burada metro durağı iptal edilmiş ve sadece geçişlerin sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir istasyonu kapalıdır. Şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi’ndeki su baskınına da itfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Yine bize ulaşan, Çam Sakura Hastanesi’ndeki bir miktar su baskınıyla ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır. Şu anda AKOM'da, yetkili arkadaşlarımızla, sahadaki 2 bin 137 personelimiz, ekiplerimiz ve araçlarımızla anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda Valiliğimizle de anlık irtibatlarımızla, orada oluşan bilgileri de değerlendirerek, eş güdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim.”

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 26

KÜÇÜKÇEKMECE'DE EVLER SU ALTINDA KALDI

İstanbul'da selin vurduğu ilçelerden biri de Küçükçekmece oldu.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde bazı evlerin giriş, bahçe ve bodrum katlarını su bastı. 

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 27

Küçükçekmece'de bulunan Kırlangıç Sokak'ta bir otomobil, sel sularının etkisiyle dereye uçtu.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 28

Aynı sokaktaki bir apartmanın bodrum katında ise polis ekiplerinin, dalgıç polis eşliğinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 29

Çevre sakinleri, sel sularının etkisiyle çevredeki bazı kişilerin Ayamama Deresi'nin bağlantısında yer alan noktalarda mahsur kalarak akıntıya kapıldığını iddia etti.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 30

"BİR ANDA BASTIRDI İNSANLAR İÇERİ GİRDİ"

Kırlangıç Sokak'ta yaşayan Süleyman Erkek, "Sular insanları götürdü, buradan biz çocukları çıkarttık. Evlerin içindekileri çıkarttık. Suyun etkisiyle gidenler oldu. En sıkıntılı nokta burası. Burada bir gecekondu ve arka mahalledeki bir gecekondu etkilendi. Önümüzdeki bir bina çöktü tamamen. Yağmur bir anda bastırdı, insanlar evlerinin içine girdiler" dedi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 31

"BAHÇE KAYBOLDU HER YER SULAR ALTINDA"

Engin Sokak'ta yaşayan ve oturduğu apartmanının bahçe katını su basan çevre sakini bir kadın, "Aşağıda bir ev var ve bildiğiniz kayboldu. Buradaki Ayamama Deresi bir türlü çözülemiyor. Her gelen çözeceğini söylüyor. Bakın bahçe kayboldu, her yer sular altındaö dedi. Su basan evde annesinin yaşadığını belirten vatandi ise, "Annem aşağıda oturuyor, benim 6 kedim de var. Annemin canına mı sevineyim, kedilerime mi, 3 yıldır besliyorum. Dalgıç polisler gelecekler, çıkaracaklar" dedi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 32

SELDE ÖLÜMLERE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 33
İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 34
İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 35
İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 36
İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 37
İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 38
İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti - 39
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