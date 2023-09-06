İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti

“ŞU ANA KADAR SAHADA BİN 808 İHBAR GERÇEKLEŞTİ”

İmamoğlu, an itibarıyla sahada bin 808 ihbar gerçekleştiği bilgisini vererek, şunları kaydetti;

"Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından, yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir İstasyonumuz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Ancak, etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle, burada metro durağı iptal edilmiş ve sadece geçişlerin sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir istasyonu kapalıdır. Şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi’ndeki su baskınına da itfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Yine bize ulaşan, Çam Sakura Hastanesi’ndeki bir miktar su baskınıyla ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır. Şu anda AKOM'da, yetkili arkadaşlarımızla, sahadaki 2 bin 137 personelimiz, ekiplerimiz ve araçlarımızla anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda Valiliğimizle de anlık irtibatlarımızla, orada oluşan bilgileri de değerlendirerek, eş güdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim.”