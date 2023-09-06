İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerini su basarken, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile bazı metro istasyonlarında da su baskınları meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularına kapılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da taşkınlar nedeniyle 5 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Vali Davut Gül ise kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, bazı yerlerde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü belirterek, 2137 personel ve 1161 araçla sahada olduklarını söyledi. Öte yandan selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.