30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor? İstanbulkart yaş sınırı kalktı
İstanbul'da öğrenim gören 30 yaş üstü öğrencileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce getirilen yaş sınırı nedeniyle indirimli öğrenci İstanbulkartı kullanamayan 30 yaş üstü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yeni bir dönem başladı. Mahkeme kararıyla 30 yaş sınırlamasının kaldırılmasının ardından, 30 yaş üzerindeki öğrenciler de yeniden indirimli akbil hakkı kazandı. Peki, 30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor?
İstanbul’da yükseköğrenim gören 30 yaş üstü öğrencilerin uzun süredir beklediği haber nihayet geldi. Geçtiğimiz yıl getirilen "30 yaş üstü öğrencilere sadece %10 indirim uygulanacak" kararı, mahkeme kararıyla oy birliğiyle iptal edildi. Böylece, 30 yaşını aşmış öğrenciler de artık diğer tüm öğrenciler gibi tam öğrenci indirimli İstanbulkart (öğrenci akbili) kullanabilecek.
Kararın ardından İstanbul’da 30 yaş üstü aktif öğrenci statüsüne sahip herkes, yalnızca öğrenci belgesi ibraz ederek tam indirimli öğrenci İstanbulkartı’nı kullanmaya devam edebilecek.