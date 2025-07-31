30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor? İstanbulkart yaş sınırı kalktı

İstanbul'da öğrenim gören 30 yaş üstü öğrencileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce getirilen yaş sınırı nedeniyle indirimli öğrenci İstanbulkartı kullanamayan 30 yaş üstü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yeni bir dönem başladı. Mahkeme kararıyla 30 yaş sınırlamasının kaldırılmasının ardından, 30 yaş üzerindeki öğrenciler de yeniden indirimli akbil hakkı kazandı. Peki, 30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor?

30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor? İstanbulkart yaş sınırı kalktı - 1

İstanbul’da yükseköğrenim gören 30 yaş üstü öğrencilerin uzun süredir beklediği haber nihayet geldi. Geçtiğimiz yıl getirilen "30 yaş üstü öğrencilere sadece %10 indirim uygulanacak" kararı, mahkeme kararıyla oy birliğiyle iptal edildi. Böylece, 30 yaşını aşmış öğrenciler de artık diğer tüm öğrenciler gibi tam öğrenci indirimli İstanbulkart (öğrenci akbili) kullanabilecek.

Kararın ardından İstanbul’da 30 yaş üstü aktif öğrenci statüsüne sahip herkes, yalnızca öğrenci belgesi ibraz ederek tam indirimli öğrenci İstanbulkartı’nı kullanmaya devam edebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor? İstanbulkart yaş sınırı kalktı - 2

MAHKEME KARARI

Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor? İstanbulkart yaş sınırı kalktı - 3

İSTANBULKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Online Başvuru

Başvuru Adresi: https://bireysel.istanbulkart.istanbul

Adımlar:

Siteye giriş yapın ve "Yeni Kart Başvurusu"na tıklayın.

Kart türünü seçin: Öğrenci / Tam / Öğretmen / 60 yaş / 65 yaş vb.


30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor? İstanbulkart yaş sınırı kalktı - 4

Kimlik bilgilerinizi ve fotoğrafınızı yükleyin.

Kart ücreti ödeme ekranı gelir (öğrenci için 60 TL).

Teslimat adresi seçin (ev, okul, PTT ya da İETT teslim noktası).

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