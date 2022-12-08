İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyenler bu haklardan yararlanamayacak! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/

adresindeki form doldurulabilecek. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.