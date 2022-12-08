İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyenler bu haklardan yararlanamayacak! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

Ulaşımda kullanılan İstanbulkart'ta yeni dönem 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak. İstabulkart'larını kişiselleştirmeyenler, kartlarını kullanmaya devam edebilecek ancak özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyenler bu haklardan yararlanamayacak! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? - 1

İstanbullular, anonim kartlarını artık kendilerine ‘özel’ hale getirebilecek. İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden yapılabilen ‘Kişiselleştirme’de son tarih 31 Aralık 2022 olacak. Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyenler bu haklardan yararlanamayacak! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? - 2

ANONİM İSTANBUL KART SAHİPLERİ İÇİN GEÇERLİ

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek.

İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyenler bu haklardan yararlanamayacak! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? - 3

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/
adresindeki form doldurulabilecek. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.

İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyenler bu haklardan yararlanamayacak! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? - 4

KİŞİSELLEŞTİRME FORMU HAKKINDA

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/’ adresi üzerinden yapılabiliyor.

İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek için linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

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