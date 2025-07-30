İstanbulkart’ta 30 yaş sınırı kalktı mı? Mahkemeden emsal karar!
İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan İstanbulkart öğrenci tarifesindeki 30 yaş sınırının kalkıp kalkmadığı, İstanbulkart sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 30 yaşından büyük öğrencilere yönelik uygulanan ulaşım indirimi sınırlamasını hukuka aykırı buldu ve söz konusu düzenlemenin iptaline karar verdi. Peki, İstanbulkart’ta 30 yaş sınırı kalktı mı?
Mahkeme kararında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 11 Temmuz 2024’te ve UKOME’nin 25 Temmuz 2024’te aldığı kararlar ile bu kararların dayandığı komisyon raporlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan incelemede, 30 yaşından gün almış öğrencilere yönelik farklı muamelenin gerekçesiz olduğu vurgulandı.