İstanbulkart’ta 30 yaş sınırı kalktı mı? Mahkemeden emsal karar!

Mahkeme kararında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 11 Temmuz 2024’te ve UKOME’nin 25 Temmuz 2024’te aldığı kararlar ile bu kararların dayandığı komisyon raporlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan incelemede, 30 yaşından gün almış öğrencilere yönelik farklı muamelenin gerekçesiz olduğu vurgulandı.