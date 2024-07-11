İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.