İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı

Sıcak ve bunaltıcı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'da saat 09.00 ile 15.00 arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan uyarısında bunuldu. Valilik de uyarıda bulunarak İstanbulluların dikkatli olmasını istedi.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 2

Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 3

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yerel kuvvetli olması bekleniyoryerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 5

İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.

İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 6

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, 7 il için sarı kodlu uyarı verdi:

Sarı kod verilen iller: Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kırıkkale

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 7

İstanbul için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

MGM'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 8

Sıcak hava dalgası bu haftada etkisini sürdürürken hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünd eolması bekleniyor.

Bazı bölgelerde yaz sağanakları etkili olurken gelecek hafta hava sıcaklığının daha da artması bekleniyor.

İşte bölge bölgebeklenen hava durumu...

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 9

İzmir'de sıcaklık gölgede 35 derece, hava çok nemli ve bunaltıcı olacak.

Bursa'nın iç kesimlerinde, antalya'da ise elmalı tarafında yaz sağanakları bekleniyor. Bursa 29, Antalya 35 derece.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 10

Marmara'da rüzgarlı ve nemli hava devam ediyor. Edirne 39, Çanakkale 35, Balıkesir 33, Kocaeli 29 derece.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 11

İç Anadolu'da kısım kısım ve kısa süreli etkili olan gök gürültülü yaz sağanakları 3 gün daha sürecek, Çankırı-Kırıkkale arası yağış daha kuvvetli olacağından tedbirli olunmalı. Bölgede sıcaklıklar 31-33 derece.

Ege'de rüzgarlar sert, kıyılarda nem artıyor. Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya tarafında sağanaklar perşembe aralıklı olarak devam edecek. Manisa 34, Muğla 35, Denizli 38, Kütahya 31, Bodrum 37 derece.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 12

Akdeniz'de yağışlar Isparta ve Adana'nın iç kesimlerinde görülebilecek. Adana 36, Kahramanmaraş 39, Isparta 35 derece. Mersin'de yüzde 70 nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık 42 derece.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 13

Karadeniz'de bolu, Karabük, Kastamonu boyunca kuvvetli sağanak geçişleri var. Bölgenin doğusunda ise güneş görülebilecek. Bolu 30, Zonguldak 27, Samsun ve Trabzon 29 derece.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 14

Doğu Anadolu'da yağışlar 3 gün ara veriyor. Erzurum 30, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz daha artacak. Gaziantep 38, Diyarbakır 42, Şanlıurfa 41 derece. Perşembe iki bölgede de lodos sert.

İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 15
İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 16
İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 17
İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 18
İstanbullular bu saatlere dikkat! Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı - 19
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