İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği şiddetli sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının ise 7 ila 9 derece birden düşeceği bildirildi.
İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne fırtına geliyor.