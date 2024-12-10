İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde seceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.