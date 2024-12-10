İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği şiddetli sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının ise 7 ila 9 derece birden düşeceği bildirildi.

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 1

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne fırtına geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 2

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu uyarı da bulunuldu.

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 3

AKOM SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise megakente fırtına uyarısı verdi.

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 4

Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde seceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 5

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların ani bir şekilde düşeceği bildirildi.

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 6

16 ila 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkların 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarında gerileceği tahmin edildi.

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 7

Uyarıda "Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."

İstanbullular dikkat! AKOM ve meteorolojiden saat verdi: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - 8
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