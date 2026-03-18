İstanbullular dikkat! Bu akşam magakente ulaşacak, üç gün etkili olacak

İstanbul'da arife günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Şehrin bazı bölgelerinde hafif yağmur geçişleri görülecek. Aynı zamanda rüzgar da sert esecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ise İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklığı 5 dereceye kadar gerileyecek.

Bayramın ikinci gününde de yağmur beklentisi var. Cumartesi günü megakentte aralıklı yağmur etkili olacak.

Bayramın son günü ise sıcaklık bir kademe artacak. Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak geçişleri yaşanacak.

Önümüzdeki haftanın ilk gününde İstanbul genelinde bir kez daha sağanak yağış görülecek.