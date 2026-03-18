İstanbullular dikkat! Bu akşam magakente ulaşacak, üç gün etkili olacak
18.03.2026 10:07
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da parçalı bulutlu hava yerini yağmura bırakacak. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da kuvvetli yağmur bekleniyor.
İstanbul, Balkanlar'dan gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacak.
Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek.
BİR HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) soğuk ve yağışlı hava sisteminin, önümüzdeki bir haftalık süre boyunca aralıklı şekilde etkili olacağını bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 10 derecelerin altına gerileyerek, kış değerlerinde seyredeceği kaydedildi.
BAYRAMDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'da arife günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Şehrin bazı bölgelerinde hafif yağmur geçişleri görülecek. Aynı zamanda rüzgar da sert esecek.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ise İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklığı 5 dereceye kadar gerileyecek.
Bayramın ikinci gününde de yağmur beklentisi var. Cumartesi günü megakentte aralıklı yağmur etkili olacak.
Bayramın son günü ise sıcaklık bir kademe artacak. Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak geçişleri yaşanacak.
Önümüzdeki haftanın ilk gününde İstanbul genelinde bir kez daha sağanak yağış görülecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.