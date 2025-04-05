İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürdüğü, hafta sonunda yurdun büyük kesimi için sağanak yağış tahmininde bulundu. İstanbul'da bugün yer yer, yarın ise tüm kentte etkili olacak kuvvetli sağanak yağışların günlerce sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise pazartesi günü itibarıyla sert bir şekilde düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 1

Meteoroloji'nin paylaştığı yeni hava durumu raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek.

Hafta sonundan itibaren yurdun geniş kesiminde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak ve yer yer kar yağışı kendini gösterecek. 

İstanbul'da sağanak yağış cumartesi günü Avrupa Yakası'nda yerel şekilde etkili olacak. Pazar ve sonrasındaki günlerde ise etkisini sürdürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 2

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 3

11 İLE SARI KODLU UYARI

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 5

PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 6

PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 7

SALI HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek - 8

ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

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