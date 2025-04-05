İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor, sağanak yağış günlerce sürecek
Meteoroloji Genel Müdürdüğü, hafta sonunda yurdun büyük kesimi için sağanak yağış tahmininde bulundu. İstanbul'da bugün yer yer, yarın ise tüm kentte etkili olacak kuvvetli sağanak yağışların günlerce sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise pazartesi günü itibarıyla sert bir şekilde düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.
Meteoroloji'nin paylaştığı yeni hava durumu raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek.
Hafta sonundan itibaren yurdun geniş kesiminde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak ve yer yer kar yağışı kendini gösterecek.
İstanbul'da sağanak yağış cumartesi günü Avrupa Yakası'nda yerel şekilde etkili olacak. Pazar ve sonrasındaki günlerde ise etkisini sürdürmesi bekleniyor.