İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a yağmur uyarısı yaptı. Megakentte yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Yağışların, kentin kuzey ilçelerinde daha etkili olacağı bildirilirken, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca yurtta hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu…

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kentteki yağışlı havanın cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

15 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

16 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

17 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

18 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

19 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

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