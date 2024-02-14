İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.