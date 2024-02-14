İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a yağmur uyarısı yaptı. Megakentte yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Yağışların, kentin kuzey ilçelerinde daha etkili olacağı bildirilirken, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca yurtta hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu…
İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.