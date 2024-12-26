İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kod verdi: Sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu uyarı verdi. Megakentte iki gün sağanak etkisini gösterecek. Poyraz ise Avrupa Yakası'nda daha şiddetli ve soğuk esecek. Sıcaklık batı ve kuzey kesimlerde iki gün içinde 6-7 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.