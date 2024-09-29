İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek

Türkiye’nin batısı bu akşamdan itibaren Balkanlar’dan gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İstanbul’un da bulunduğu altı kent için sarı kodlu uyarı verildi. Megakentte hava sıcaklığı gece saatlerinden itibaren aniden düşecek. Sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 1

İstanbul’da yeni hafta serin ve yağışlı başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara’nın batısının, gece saatlerinde ise Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 2

TRAKYA'DAN BAŞLAYARAK BÖLGEYE YAYILACAK

Yağışların, akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 3

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, gece saatlerinde etkili olmaya başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışın yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 4

VALİLİK DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İstanbul Valiliği de kentte beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı.

Balkanlar’dan gelecek yağışlı havayla hava sıcaklığının 4 ila 8 derece düşeceği bildirildi.

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 5

PERŞEMBEYE KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul’da hava sıcaklığının 21 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtilen valilik açıklamasında, yağışlı havanın perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi.

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 6

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün illerde beklenen hava durumu şöyle:

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 7

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 8

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak, yarın sabaha kadar sürecek - 9

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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