İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sıcaklık aniden düşecek

AKOM DA UYARDI

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar için uyardı. Sıcaklıkların, 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor.



Açıklama AKOM'un sosyal medya hesabından yapıldı. "Salı akşam saatlerine kadar bölgemizde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerimizde kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların ise Çarşamba gününden itibaren tekrardan mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiğinin de altı çizildi.