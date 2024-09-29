İstanbullular dikkat! Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sıcaklık aniden düşecek
Türkiye’nin batısı bu akşamdan itibaren Balkanlar’dan gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İstanbul’un da bulunduğu altı kent için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi de İstanbul için yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Megakentte hava sıcaklığı gece saatlerinden itibaren aniden düşecek. Sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul’da yeni hafta serin ve yağışlı başlayacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara’nın batısının, gece saatlerinde ise Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.