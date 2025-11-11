İstanbullular dikkat: Peş peşe uyarılar geldi, günlerce sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı rapora göre ise yağışlar Marmara ve Trakya bölgelerinde de etkili olacak.



Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de sağanak geçişleri görülecek. Yağışların batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.