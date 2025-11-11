İstanbullular dikkat: Peş peşe uyarılar geldi, günlerce sürecek
11.11.2025 04:53
NTV - Haber Merkezi
Sıcaklıklar bugünden itibaren mevsim normalleri civarına düşüyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a peş peşe sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Yurtta bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek.
İstanbul ve çevre illerde bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkların bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını bildirdi.
AKOM'DAN SAĞANAK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı rapora göre ise yağışlar Marmara ve Trakya bölgelerinde de etkili olacak.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de sağanak geçişleri görülecek. Yağışların batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR 16-18 DERECEYE DÜŞECEK
İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da gün gün beklenen sıcaklıklar şöyle:
Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı
Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı
Cuma: 17°C – Hafif yağışlı
Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu