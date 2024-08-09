İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.