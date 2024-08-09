İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıkladı. Megakentte poyraz bir hafta çok sert esecek ancak bağıl nem oranı da artacak.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 3

İstanbul'da poyraz bir hafta çok sert esecek, rüzgar serinlik sağlıyor ancak bağıl nem biraz artacak.

Ankara açık, cumartesi kuzeyinde sağanak geçişi bekleniyor.

İzmir'de poyraz hafta sonu kuvvetli ve kuru esecek.

Bursa biraz bulutlu.

İstanbul 30, Ankara 24, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Elmalı tarafında sağanak yağış var.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 4

Marmara'da hava ara ara bulutlanıyor. Kocaeli, Sakarya kesimine kısa süre yağmur da yağacak. Edirne 36, diğer kentler 32-33 derece.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 5

İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir ve Sivas 32, Kayseri ve Konya 35 derece. Gece ise Sivas 13 dereceye iniyor. Cumartesi Çankırı'da yağmur bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 6

Ege'de sıcaklıklar değişmiyor ancak hafta sonu rüzgar özellikle Manisa-Aydın arasında kuvvetli, kuru ve serinlik vererek esecek. Denizli-Afyonkarahisar tarafında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Denizli ve Aydın ve Denizli 40, Manisa 38, Bodrum 37 derece. 

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 7

Akdeniz'de çok nemli ve bunaltıcı hava sürüyor. Yüzde 70'lerdeki bağıl nem ile birlikte hissedilen sıcaklık yine Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Isparta'da sağanak geçişi olacak.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 8

Karadeniz'de cuma hava genel olarak parçalı bulutlu. Cumartesi Bolu, Kastamonu aralığında sağanak geçişi var. Bolu 30, Zonguldak ve Trabzon 29 derece.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 9

Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan çevresinde görülen sağanaklar pazar günü erzuruma kadar ulaşacak, sel tehlikesi var.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 10

Erzurum 31, Malatya 37 derece.

İstanbullular dikkat! Poyraz sert esecek, nem artacak - 11

Güneydoğu'da sıcaklık yine yüksek Gaziantep 40, Diyarbakır 41 derece.

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