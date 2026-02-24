İstanbullular dikkat! Saat belli oldu. Rüzgar yön değiştirecek, sıcaklık hızla düşecek
24.02.2026 09:28
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da hava sıcaklığı saat 18.00'den sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle hızla düşecek. Hava sıcaklığı beş derecenin altına gerileyecek, aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Kentte pazar gününe kadar gri bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı bu akşamdan itibaren hızla düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) güneyden esen rüzgarın, bu akşam yön değiştireceğini bildirdi.
Öğle saatlerinde 12-14 derece arasında seyredecek sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren hızla azalması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 5 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK
AKOM'dan yapılan açıklamada, megakentteki hava sıcaklığının 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.
Sıcaklığın düşmesiyle birlikte İstanbul'da aralıklarla sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
YARIN SABAH YAĞMURA DİKKAT
İstanbul'da akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte yarın sabah da yağmur beklentisi var.
Çarşamba günü hava sıcaklığı 5-8 derece aralığında olacak.
Perşembe günü sıcaklığın bir kademe daha gerilemesi bekleniyor.
DÖRT GÜN BOYUNCA GRİ GÖKYÜZÜ
Çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da perşembe günü hava sıcaklığının 2-5 derece aralığında olacağı kaydedildi.
İstanbul'da cuma günü de gri bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklarla sağanak yağış görülmesi beklenen İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığının 3-7 derece aralığında olması bekleniyor.
Megakentte hafta sonu da çok bulutlu bir havanın hakim olması ve hafif yağmurun etkili olacağı tahmin edliyor.
YURTTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.