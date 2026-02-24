İstanbullular dikkat! Saat belli oldu. Rüzgar yön değiştirecek, sıcaklık hızla düşecek

Çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da perşembe günü hava sıcaklığının 2-5 derece aralığında olacağı kaydedildi.

İstanbul'da cuma günü de gri bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklarla sağanak yağış görülmesi beklenen İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığının 3-7 derece aralığında olması bekleniyor.

Megakentte hafta sonu da çok bulutlu bir havanın hakim olması ve hafif yağmurun etkili olacağı tahmin edliyor.