İstanbullular dikkat! Sağanak ve poyraz alarmı
05.11.2025 08:49
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı verdi. İstanbul'da görülecek olan kuvvetli poyrazın havayı temizlemesi de bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni günün hava tahmini raporunu yayımladı.
Rapora göre, bugün batıya yağmur geliyor.
İSTANBULLULAR DİKKAT!
İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur geliyor. Kentte poyrazın da kuvvetlenmesiyle birlikte hava temizlenecek.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
PASTIRMA SICAKLARI DEVAM EDİYOR
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.