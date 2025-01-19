İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün batı bölgelerinde hava açık ve puslu olurken doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 3-5 derece azalacak, 10 ilde kar yağışı etkili olacak. Hafta içi ise batı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 2

Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 3

DOĞUDA HAVA SOĞUYOR!

Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 4

10 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'nin son tahminlerine göre bugün Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Rize, Trabzon ve Artvin'de kar yağışı bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 5

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR!

Pazartesi ülke genelinde hava açık sıcaklık artıyor. Beş büyük kentte de güneş görülüyor ancak pus da oluşuyor. İstanbul 15, Ankara 7, İzmir 17, Bursa 15, Antalya 21 derece. Salı akşamı İzmir'e, çarşamba İstanbul ve Antalya'ya yağmur gelecek.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 6

Marmara'da güneş var ama çoğu yerde pus da oluşuyor. Çarşambaya kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklık 13-15 derece aralığında. Çarşamba günü ise yeniden yağmur var.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 7

İç Anadolu'da hava yine puslu ve sabah don etkili, gece Kayseri -3 derece. öğle ise Sivas 4, Eskişehir 9, Konya 8 derece. Hafta ortası yağış var.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 8

Ege güneşli, poyraz sahil kesiminde sert esiyor. Denizli 16, Muğla 18, Manisa 15, Kütahya 11, Bodrum güneşli 19 derece. Salı akşamı bölgeye yeni bir yağışlı hava gelecek.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 9

Akdeniz'de hava yine güneşli, Adana 20, Hatay 18, Kahramanmaraş 13 derece. Çarşamba Isparta kesimi yağışlı.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 10

Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde güneş görülüyor, Bolu ve Tokat boyunca yine sis var. Giresun-Artvin boyunca ise yağış sürecek. Bolu 9, Zonguldak 13, Samsun 10, Trabzon 9 derece.

İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor - 11

Doğu Anadolu'da Van ve Hakkari'de kar yağışı devam ediyor. Diğer kentlerde puslu bir hava var.  Erzurum -5, Malatya 4 derece. Güneydoğu yine açık, Diyarbakır 10, Gaziantep 12 derece.

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