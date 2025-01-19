İstanbullular dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün batı bölgelerinde hava açık ve puslu olurken doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 3-5 derece azalacak, 10 ilde kar yağışı etkili olacak. Hafta içi ise batı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.