İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



