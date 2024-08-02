İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Ülkenin kuzeyinde hava yeniden sıcak olmaya başlıyor. Sıcaklık 3-4 derece artacak. İstanbul'da ise sıcaklık tekrardan yüksek değerlere çıkarken rüzgarın hızını azaltmasıyla sıcak çarpması riski artacak.

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

SICAKLIKLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sıcaklık yeniden yüksek değerlere çıkıyor. Rüzgarların da hızını azaltması sıcak çarpması riskini artıracak.

Nem ise orta seviyeli, sıcaklık gölgede 33 derece. 

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Ankara bugün daha sıcak 33 derece, hafta sonu 35 derece.

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Marmara'da hava güneşli. Sıcaklık artarken rüzgarın hafiflemesi sıcak çarpması riskini artırıyor. Çanakkale 34, Edirne 38, Kocaeli 33 derece.

İzmir 35 derece ve hava daha nemli olmaya başladı.

Bursa güneşli 34 derece. Antalya yüksek bağıl nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 39 derece. 

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İç Anadolu'da Eskişehir 35, Kayseri 32, Konya 33, Sivas 30 derece. Hafta sonu hava daha da sıcak olacak. 35-36 dereceler ölçülecek.

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Ege'de rüzgarlar denizden nem taşıyarak eseceğinden bunaltıcılık artacak. Denizli ve Manisa 40, Muğla 36, Kütahya 35, Bodrum 37 derece.

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Akdeniz'de yeniden artan bağıl nem ile birlikte hissedilen sıcaklık Mersin ve Adana'da gölgede bile 42 derece. Kahramanmaraş 38, Ssparta 36 derece.

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'de yağışlar ara veriyor. Poyraz Batı Karadeniz'de sert esiyor. Bolu 31, Samsun ve Rize 29, Trabzon 27, Kastamonu 32 derece. 

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı ve Erzurum'un doğusundakı ilçelerde kuvvetli yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 29, Malatya 34 derece.

İstanbullular dikkat! Sıcaklık yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Güneydoğu açık sıcaklık değerleri değişmiyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece.

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