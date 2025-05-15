İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini raporlarına göre, İstanbul dahil Marmara bölgesinde cuma başlayacak gök gürültülü sağanak yağış 3 gün boyunca devam edecek.

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olorak esmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor - 4

İSTANBULLULAR DİKKAT!

İstanbul'a ise yağış geri dönüyor.

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor - 5

Yarından itibaren hafta sonunu da kapsayan hava durumu raporlarına göre, megakentte gök gürültülü sağanka etkili olacak.

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