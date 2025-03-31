İstanbullular kendilerini dışarı attı: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Maltepe ile Kadıköy arasında, Ankara istikametinde ise Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.



TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de trafik akışı ağır seyrediyor.



Mezarlık ziyareti yapmak isteyenler de çevre yollarda yoğunluğa neden oldu.



İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 71'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.