İstanbullular kendilerini dışarı attı: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti
İstanbul'da bayram tatilinde tarihi mekanlarda ziyaretçi yoğunluğu oluştu. İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 71'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşlar, turistik mekanlara akın etti.
Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.