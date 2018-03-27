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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Anadolu Ajansı

İstanbul’da öğleden sonra etkili olan yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

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    Şubatın son günlerinde kentte etkili olan yağmur, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

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    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara ve saçaklara sığındı.

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    Bazı vatandaşlar da çantalarını ve ceketlerini kendilerine siper etti. Bazıları da kafalarına çanta ve poşet tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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    Yol kenarlarında da su birikintileri oluştu.
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    Yağmur yüklü kara bulutlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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