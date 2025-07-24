İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek
İstanbul'da Afrika sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Bugün megakentte esen rüzgar, havayı dünkü kadar sıcak hissettirmedi. Ancak bu durum pazar gününden itibaren tersine dönecek.
İstanbul'da bunaltan sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.
Aşırı sıcaktan bunalan İstanbullular, bugün rüzgarın etkisiyle bir nebze rahatladı.
Megakentte hava sıcaklığı bugün 34-35 derece dolaylarında seyrediyor.
Bu durum yarın ve cumartesi günü de benzer şekilde olacak.
Ancak pazar gününe gelindiğinde durum değişecek.