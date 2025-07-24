İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek

İstanbul'da Afrika sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Bugün megakentte esen rüzgar, havayı dünkü kadar sıcak hissettirmedi. Ancak bu durum pazar gününden itibaren tersine dönecek.

İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 1

İstanbul'da bunaltan sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

Aşırı sıcaktan bunalan İstanbullular, bugün rüzgarın etkisiyle bir nebze rahatladı.

Megakentte hava sıcaklığı bugün 34-35 derece dolaylarında seyrediyor.

Bu durum yarın ve cumartesi günü de benzer şekilde olacak.

Ancak pazar gününe gelindiğinde durum değişecek.

İstanbul'da dün tüm zamanların rekoru kırıldı

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 2

SICAK HAVA SEKİZ GÜN ETKİLİ OLACAK

NTV canlı yayınında son meteorolojik verileri aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Meteorolojik olarak tarihi bir zaman diyebilirim. Bu kadar aşırı sıcak, kuzeye nadiren çıkar. Çıksa bile bir ya da iki gün kalır. Bu sefer sekiz gün kalacak." dedi.

İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 3

PAZAR GÜNÜ RÜZGAR HAFİFLEYECEK

Pazar gününden itibaren rüzgarın hafifleyeceği bilgisini paylaşan Çalışkan, "Pazar, pazartesi ve salı günü rüzgar hafifleyecek ve hava sıcaklığı 40-41 dereceye kadar çıkacak." diye konuştu.

Karadeniz'de de rüzgarın yön değiştireceğini söyleyen Çalışkan, bu bölgede de üç gün boyunca havanın kuru olacağını ifade etti.

İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 4

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bugün rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle...

İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 5

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İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 6

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İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 7

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İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 8

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İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek - 9

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