İstanbullulara yeni hafta için kötü haber: Rüzgar hafifleyecek, sıcaklık 40 dereceye yükselecek

SICAK HAVA SEKİZ GÜN ETKİLİ OLACAK

NTV canlı yayınında son meteorolojik verileri aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Meteorolojik olarak tarihi bir zaman diyebilirim. Bu kadar aşırı sıcak, kuzeye nadiren çıkar. Çıksa bile bir ya da iki gün kalır. Bu sefer sekiz gün kalacak." dedi.