İstanbulluların börek alışkanlığı: 10 kişiden biri güne börekçide başlıyor

Böreğin yapım aşamalarını anlatan Geçer, imalattan tezgaha börek serüveninin yaklaşık 8 saat sürdüğünü kaydetti.

Kıymalı böreğe talebin daha fazla olduğuna vurgu yapan Geçer, "Kol böreği ekseninde baktığımız zaman dört çeşit yapılıyor. Ispanaklı, peynirli, kıymalı ve patatesli yapıyoruz. 100 kilo böreğin 50 kilosu kıymalı 50 kilosu diğer bütün çeşitlerden oluşur. Kıymalı yine başı çekiyor. Kol böreğinde insanlar kıymalı, su böreğinde peynirli tercih ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Böreğin kışın daha çok tüketildiğini belirten Geçer, "Yazın gerek sıcak havadan olsun, gerek okulların kapalı olması gerekse de tatil sezonu olduğu için börek satışı bir miktar azalıyor. Çünkü börek daha çok çalışan kesimin tükettiği bir ürün. İstanbul'da kışın yaza göre ortalama yüzde 25 daha çok tüketim oluyor." diye konuştu.