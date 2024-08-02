İstanbulluların börek alışkanlığı: 10 kişiden biri güne börekçide başlıyor
İstanbul'da günlük tüketilen börek miktarı 320 ton. Ortalamaya bakıldığında ise her gün 10 kişiden birinin güne börek yiyerek başlıyor.
Türk mutfağında asırlardır yer bulan eşsiz hamur işlerinden börek, başta kahvaltı olmak üzere öğünlerde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Özgün çeşitleri ve lezzeti ile bir kültür ögesi olan börek, sosyal ve kültürel anlam taşıyan bir gelenek olarak da karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta pratik kahvaltı isteyen çalışanlar kadar ev ve iş yerlerinde misafir ağırlayanlar tarafından da tercih ediliyor.
İstanbul, ülke genelinde en fazla börek tüketilen illerin başında geliyor. Her semtinde birçok börekçi bulunan mega kentte ayda yaklaşık 10 milyon ton börek tüketiliyor.