İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zorunlu olmadıkça kişisel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 2

Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 3

KAR YAĞIŞI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı.

Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı.

İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 4

Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.

İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 5

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi.

Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 6
İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 7
İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi - 8
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