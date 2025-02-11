İstanbulluların karla mücadelesi! Araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi
İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zorunlu olmadıkça kişisel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.
Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.