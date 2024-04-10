İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak
İstanbul’da Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı. Megakentte, D-100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, TEM Otoyolu ve tüm bağlantı yollarına, TIR garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecek.
İstanbul’da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı.