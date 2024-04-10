İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak

İstanbul’da Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı. Megakentte, D-100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, TEM Otoyolu ve tüm bağlantı yollarına, TIR garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecek.

İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak - 1

İstanbul’da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim ikinci dönem ara tatilinin 5-15 Nisan tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle kent genelinde bazı trafik tedbirleri alındı.

İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak - 3

Vatandaşların 13-14 Nisan’da kente dönüş yapacağı değerlendirilerek, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla D-100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, TEM Otoyolu ve tüm bağlantı yollarına, tır garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecek.

İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak - 4

24 SAATLİK YASAK

14 Nisan Pazar saat 05.00’ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00’e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişlerine de izin verilmeyecek.

İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak - 5
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