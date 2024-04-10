İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim ikinci dönem ara tatilinin 5-15 Nisan tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle kent genelinde bazı trafik tedbirleri alındı.