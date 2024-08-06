İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı
İstanbul Başakşehir’de düğün konvoyu yaparak trafik akışını kesen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Konvoydaki 4 kişiye ise idari para cezası kesildi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ali Yerlikaya, “Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan şüphelilere ceza yağdı.Olay, 3 Ağustos Cumartesi günü Başakşehir 4. Etap mevkisinde meydana geldi.