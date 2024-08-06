İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı

İstanbul Başakşehir’de düğün konvoyu yaparak trafik akışını kesen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Konvoydaki 4 kişiye ise idari para cezası kesildi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ali Yerlikaya, “Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler.” ifadelerini kullandı.

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı - 1

İstanbul’da uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan şüphelilere ceza yağdı.

Olay, 3 Ağustos Cumartesi günü Başakşehir 4. Etap mevkisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı - 2

Düğün konvoyu yapan bir grup, yolda durarak trafiğin aksamasına neden oldu.

Araçlarından inen şüphelilerden ikisi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.
İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı - 3

Görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından, polis ekipleri çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri kısa süre sonra gözaltına aldı.
İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı - 4

Ekipler tarafından 34 CVD 02 plakalı aracın sürücüsü M.C, 34 KJG 508 plakalı aracın sürücüsü S.Ç, 34 FZR 046 plakalı aracın sürücüsü Y.A ile 34 KD 8054 plakalı aracın sürücüsü M.K gözaltına alındı.

Sürücülere araçların zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişini engellemek, saygısızca araç kullanmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 8 bin 280 lira para cezası kesildi.
İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı - 5

34 CVD 02 plakalı araca tescil plakasını kapatmak suçundan 647 lira olmak üzere toplamda sürücü ve araca 13 bin 687 lira trafik idari para cezası verildi.

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı - 6

M.C, M.K, S.Ç. ve Y.A. kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlığı açısından tehlike olabilecek şekilde sevk ve idare etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi’ne götürüldü.

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı - 7

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakaın Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, “Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler.” ifadelerini kullandı.
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