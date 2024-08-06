İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü: Düğün konvoyundakiler uzun namlulu silahla ateş açtı

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakaın Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, “Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler.” ifadelerini kullandı.