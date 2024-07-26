İstanbul trafiğinde maganda terörü: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldırdı
İstanbul Sultanbeyli’de engelli oğlu ile evine giden bir kişinin önüne ters yönden gelen kamyonet çıktı. Kamyonet sürücüsüne, tek yönlü yolda ters gittiğini söyleyen vatandaşa kamyonetteki sürücü ve yanındaki kişi hakaret etti. Otomobil sürücüsü ile yanındaki engelli oğlu, otomobili geri çekmesine rağmen kamyonetteki saldırganların, bijon anahtarlı saldırısına uğradı.
İstanbul trafiğinde bir kişi, yanındaki engelli oğluyla trafik magandalarının bijon anahtarlı saldırısına uğradı.
Olay, dün 11.30 sıralarında Sultanbeyli’de yaşandı.
Yüzde 98 engelli oğlunun hastanede yapılan kontrollerinin ardından otomobil ile eve dönen Mehmet Baki’nin tek yönlü yolda ilerlediği sırada önüne bir kamyonet çıktı.Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda olduğunu söyleyen Mehmet Baki’ye kamyonet sürücüsü, “Çıksana lan geriye, bu yol benim uğraştırma beni ben istediğim yoldan giderim sana mı soracağım?” dedi.