İstanbul trafiğinde maganda terörü: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Sultanbeyli’de engelli oğlu ile evine giden bir kişinin önüne ters yönden gelen kamyonet çıktı. Kamyonet sürücüsüne, tek yönlü yolda ters gittiğini söyleyen vatandaşa kamyonetteki sürücü ve yanındaki kişi hakaret etti. Otomobil sürücüsü ile yanındaki engelli oğlu, otomobili geri çekmesine rağmen kamyonetteki saldırganların, bijon anahtarlı saldırısına uğradı.

İstanbul trafiğinde maganda terörü: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldırdı - 1

İstanbul trafiğinde bir kişi, yanındaki engelli oğluyla trafik magandalarının bijon anahtarlı saldırısına uğradı.

Olay, dün 11.30 sıralarında Sultanbeyli’de yaşandı.

Yüzde 98 engelli oğlunun hastanede yapılan kontrollerinin ardından otomobil ile eve dönen Mehmet Baki’nin tek yönlü yolda ilerlediği sırada önüne bir kamyonet çıktı.

Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda olduğunu söyleyen Mehmet Baki’ye kamyonet sürücüsü, “Çıksana lan geriye, bu yol benim uğraştırma beni ben istediğim yoldan giderim sana mı soracağım?” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafiğinde maganda terörü: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldırdı - 2

Kavga etmek istemeyen Baki aracını geri çekip kamyonete yol vermesine rağmen kamyonette sürücünün yanında bulunan Ö.D. eline bijon anahtarı ve taş alarak baba ile engelli oğlunun olduğu araca saldırdı.

Aracın sileceğine ve kaportasına zarar veren Ö.D. aracın kapısını açarak engelli Yasir Baki’yi de bijon anahtarı ile dövdü.

İstanbul trafiğinde maganda terörü: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldırdı - 3

Mehmet Baki’nin “Oğlum engelli.” demesine rağmen durmayan saldırgan Mehmet Baki’ye de saldırdı.

Yaralanan Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul trafiğinde maganda terörü: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldırdı - 4

Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki, kendilerine saldırarak yaralayan Ö.D’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırgan Ö.D’yi gözaltına aldı.

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