İstanbul'u fırtına vurdu: Etkisini artıracak, dışarı çıkmayın uyarısı

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi. Ayrıca Bakırköy'de devrilen ağacın parçaları iki kişiyi yaraladı. AKOM ise kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtti. Açıklamada, "dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı. İBB yetkilileri ise olası tehlikelere karşı Gülhane Parkı’nı kapattı.

İstanbul Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen iki kadının üzerine düştü.

Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

Öte yandan AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Arnavuktöy’de ise rüzgar nedeniyle bazı vatandaşların yürümekte zorluk çekti.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

GÜLHANE PARKI KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı’nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

METEOROLOJİ VE VALİLİK DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

