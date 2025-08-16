İstanbul'u fırtına vurdu: Etkisini artıracak, dışarı çıkmayın uyarısı

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.