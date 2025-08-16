İstanbul'u fırtına vurdu: Etkisini artıracak, dışarı çıkmayın uyarısı
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi. Ayrıca Bakırköy'de devrilen ağacın parçaları iki kişiyi yaraladı. AKOM ise kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtti. Açıklamada, "dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı. İBB yetkilileri ise olası tehlikelere karşı Gülhane Parkı’nı kapattı.
İstanbul Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen iki kadının üzerine düştü.
Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.
Öte yandan AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.