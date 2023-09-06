İstanbul'u sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Kalacak yerle ilgili bir Arnavutköy'de müracaat olmadı. Başakşehir'de de olmadığını biliyoruz. İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Vefatlar için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Tekrarından İstanbul'umuzu, ülkemizi Cenabıallah korusun diyoruz. Şunu söylememiz lazım. Tabii bu iklim değişikliği öyle bir değişiklik haline geldi ki bir ilçede 40 mahalle var. Mahallenin üçünde bir saat içerisinde 120 kilogramlık bir yağış, çok kısa süre içerisinde, hemen yüz metre ilerisindeki mahallede hiçbir şey yok. Bunu şunun için söylemek istiyorum kıymetli hemşehrilerime, lütfen Meteorolojiden yapılan uyarılara, bu sarı ve turuncu kot uyarılarına, hatta 'şu saat, şu vakitlerde olması muhtemel' diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edin. Canımız yanmasın. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, Meteoroloji, medyamız her fırsatta şehirlerimize, hemşehrilerimize bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum."