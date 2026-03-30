İstanbul'u sağanak vurdu. Yollar göle döndü, metroları su bastı
30.03.2026 16:40
Son Güncelleme: 30.03.2026 16:44
İHA, AA
Yaklaşık üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağış, İstanbul'da günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bazı metro istasyonlarını su bastı, bazı yollar da göle döndü. Ayrıca, yeni bir sistemin daha geleceğini ve yağışların daha da devam edeceği belirtiliyor.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenibosna Metro durağını su bastı. Bazı vatandaşlar paçalarını sıyırarak yürüdü.
İstanbul’da etkisini sürdüren sağanak yağış, Eyüpsultan ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Kemerburgaz'da yollar göle dönerken Çiftalan Mahallesi’nde ise bir araç suyla kaplanan yolda mahsur kaldı.
Araçta bulunan sürücü, kapıyı açarak yardım beklerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürücüyü güvenli şekilde tahliye etmek istemesine rağmen vatandaşın aracını bırakmak istemediği öğrenildi.
"BEN DE ARAÇ DA KURTARILSIN"
Sürücünün "Ben de araç da kurtarılsın" talebi üzerine ekipler çalışma planını değiştirdi. Bölgeye getirilen bir traktör yardımıyla hem sürücünün hem de aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri traktöre bağladıkları araçla dikkatli bir şekilde çekme işlemi gerçekleştirdi. Uzun süren çalışmanın ardından mahsur kalan araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU
Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun bulunduğu alt geçit öğle saatlerinde sular altında kaldı. Alt geçide dolan yağmur suyu nedeniyle metroya ulaşmak isteyen yolcular, yürümekte zorlandı.
İstasyonda, yolcular yoğunluk oluşturdu.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ MAHSUR KALDI
İstanbul Cendere Yolu'nun bazı bölümlerini su bastı. Yolun göle döndüğü noktada ilerlemeye çalışan bir kamyon, suyun derinliği nedeniyle yolda kaldı.
Araç içerisinde bulunan kişi cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde "Mahsur kaldım" diyerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler vinç ile mahsur kalan kamyonun kurtarılması için çalışma başlattı. Kamyon kısa sürede kurtarıldı.
SARIYER'DE İŞ YERİNİ SU BASTI
Yoğun yağışın ardından Sarıyer Ayazağ'daki Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan rögarlar taştı, cadde adeta göle döndü. Araçların güçlükle ilerlediği caddede bir iş yerini de su bastı.
İSTANBUL'DA SAĞANAK BİR HAFTA SÜRECEK
İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin, Marmara Bölgesi'nde etkili yağışlara neden olacağını, İstanbul'daki yağışların yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtti.
Özdemir, alçak basınç sisteminin, cuma gününden itibaren Türkiye üzerine yerleştiğini, batıdan başlayarak Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürdüğünü söyledi.
"LODOSLA BERABER YAĞIŞ GÜÇLENİYOR"
Yağışların çok kuvvetli olduğunu dile getiren Özdemir, "Lodosun etkisiyle birlikte kuvvetli rüzgarla beraber yağışlar daha da güçleniyor. Bu yağışlar özellikle sahil kesimlerinde, İstanbul'un kıyı bölgelerinde daha fazla etkili oluyor." dedi.
"YENİ BİR SİSTEM DAHA GELİYOR"
Güven Özdemir, yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağını belirterek, "Ancak arkadan gelen yeni bir sistem var. Şu anda İtalya üzerinde bulunan bu sistemin çarşamba gününden itibaren etkili olması bekleniyor." ifadesini kullandı.
Yeni sistemin de mevcut yağışlara benzer şekilde etkili olacağını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:
"İstanbul'da yağışlar yaklaşık 1 hafta etkili olacak. İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sistemi, batıdan itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışlara yol açacak. Yağışlar yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak, hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsayacak. Yağışlar baraj doluluk oranları açısından olumlu. Derin bir alçak basınç sistemi özellikle Marmara, batı ve Ege bölgelerinde, Akdeniz Bölgesi'nin batısında rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlara neden olacak. Sel olaylarına dikkat edilmeli."
"SICAKLIKLAR 10 İLE 15 DERECE CİVARINDA"
Özdemir, çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştireceğinin altını çizerek, "İstanbul, kuzeyli rüzgarların etkisine girecek. Çarşambadan itibaren poyraz etkili olacak, rüzgar hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşabilir. Bu durum, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir." uyarısında bulundu.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının bahar mevsimi normallerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, "Sıcaklıklar 10 ila 15 derece civarında. Çarşamba günü 8 ile 16, perşembe günü ise 9 ile 16 derece arasında olacak. Genel olarak 16 derece civarında sabit bir seyir bekleniyor." diye konuştu.