İstanbul'u sis bastı, boğazda gemi trafiği durduruldu

25.11.2025 11:12

İHA

İstanbul'da sis etkili oluyor. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle boğazda gemi trafiği durdu.

 

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu.

Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı.

 

Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hale geldi.

Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı boğazda gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.