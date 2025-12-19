İstanbul'u sis bastı. Görüş mesafesi düştü
19.12.2025 09:37
AA
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle İstanbul Boğazı ile çevresinde görüş mesafesini düşürdü.
Sis, sabah kentin bazı bölgelerinde yoğunlaştı.
İstanbul Boğazı ile çevresinin yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sise büründü.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.
Sis nedeniyle Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapıların görünürlüğü de azaldı.