İstanbul'u sis bastı. Görüş mesafesi düştü

19.12.2025 09:37

AA

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle İstanbul Boğazı ile çevresinde görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Ajansı

Sis, sabah kentin bazı bölgelerinde yoğunlaştı.

 

İstanbul Boğazı ile çevresinin yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sise büründü.

İstanbul'u sis bastı. Görüş mesafesi düştü 1
Anadolu Ajansı

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

İstanbul'u sis bastı. Görüş mesafesi düştü 2
Anadolu Ajansı

Sis nedeniyle Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapıların görünürlüğü de azaldı.