İstanbul'u terk etti, kendi işini kurdu: Çocukluk hayâliydi şimdi siparişlere yetişemiyor
İstanbul'daki işinden istifa edip Kastamonu'nun Tosya ilçesine yerleşen kadın girişimci, doğal bitkilerden ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kadın girişimci, kırsalda yaşayan kadınların ormanlık alandan topladıkları bitkileri de satın alarak istihdama katkı sağlıyor.
İstanbul'un zorlu iş hayatından bıkan 38 yaşındaki Zeynep Erkaragülle, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. 2014 yılında İstanbul'daki işinden istifa eden Erkaragülle, Aydın, İzmir ve Muğla'da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği üzerine eğitimler aldı. Bu süre zarfında doğal ürünler yetiştiren fabrikalarda da çalışan Zeynep Erkaragülle, 2019 yılında memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine yerleşti.