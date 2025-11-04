İstanbul'u ziyarete gelen turistten alkışlanacak hareket: Bir an bile düşünmeden atladı

"BİR ANDA DENİZE ATLADI"

Turistin denize atladığı yatın kaptanı Orhan Kanburoğlu o anlarda yaşananları anlattı.

Boğazda seyir halinde olduklarını anlatan Kanburoğlu, "Denizin üstünde kadın var hareketsiz bir şekilde duruyordu. Ne yapalım ne edelim nasıl müdahale ederiz nasıl alırız diye tartışırken baş tarafta da bir turist vardı. Yabancı uyruklu bir kişi yani nerede olduğunu bilmiyorum açıkçası. Biz o sırada kadının yerini tespit ederken o bir anda atladı." dedi.

"ADAM İYİ YÜZÜYORDU"

Turistin hareketinin büyük bir cesaret örneği olduğunu söyleyen kaptan Kanburoğlu, "Bu sefer kadın değil, artık kadınla birlikte adamı alma telaşına girdik. Adam da iyi yüzüyordu açıkçası; zaten diğer gemiden de can simitleri atıldı. O adamın sayesinde kadını da çıkardık." ifadelerini kullandı.