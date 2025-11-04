İstanbul'u ziyarete gelen turistten alkışlanacak hareket: Bir an bile düşünmeden atladı

İstanbul Boğazı'nda denize düşen kadını kurtarmak için suya atlayan adamın bir turist olduğu ortaya çıktı. Üzerini bile çıkarmadan denize atlayan turistin, "Bir can orada cebelleşiyorken ben kendimi bile düşünemem." dediği öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda denize düşen turisti, o sırada bir yatta bulunan başka bir turist denize atlayarak kurtardı.

Olay, 31 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde Beylerbeyi açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kadın bulunduğu vapurdan henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir kişi onu kurtarmak için denize atladı.

Teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı.

DENİZE ATLAYAN ADAM TURİST ÇIKTI

Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan ve turist olduğu öğrenilen bir kişi kurtardı.

Bilinci açık ve turist olduğu öğrenilen Rana Parviz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan kadının taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı.

"BİR ANDA DENİZE ATLADI"

Turistin denize atladığı yatın kaptanı Orhan Kanburoğlu o anlarda yaşananları anlattı.

Boğazda seyir halinde olduklarını anlatan Kanburoğlu, "Denizin üstünde kadın var hareketsiz bir şekilde duruyordu. Ne yapalım ne edelim nasıl müdahale ederiz nasıl alırız diye tartışırken baş tarafta da bir turist vardı. Yabancı uyruklu bir kişi yani nerede olduğunu bilmiyorum açıkçası. Biz o sırada kadının yerini tespit ederken o bir anda atladı." dedi.

"ADAM İYİ YÜZÜYORDU"

Turistin hareketinin büyük bir cesaret örneği olduğunu söyleyen kaptan Kanburoğlu, "Bu sefer kadın değil, artık kadınla birlikte adamı alma telaşına girdik. Adam da iyi yüzüyordu açıkçası; zaten diğer gemiden de can simitleri atıldı. O adamın sayesinde kadını da çıkardık." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ DÜŞÜNEMEM"

Denize atlayan turist İngilizce bilmediği için iletişim kuramadıklarını anlatan Kanburoğlu, "Eşine sorduk 'Bir can orada cebelleşiyorken ben kendimi bile düşünemem’ dedi. Direkt hiçbir şey çıkarmadan direkt telefonla falan atladı.Takdire şayan onur duyulacak bir durum." şeklinde konuştu.

Kaptan Kanburoğlu şöyle devam etti:

"- İstanbul gibi hiç bilmediğiniz bir yerde ki İstanbullular iyi bilir; boğazın akıntısı meşhurdur, hiç düşünmeden atladı gerçekten tebrik ettik. Burada eşi aracılığıyla konuştuk epey. O da mutlu o da sevindi kadının kurtarılmasına, nefes almasına.

- Burada battaniyeler havlular vardı. Onlarla kuruladık klimanın altına oturttuk. Akabinde araba kiraladık arabayla oteline kadar eşlik ettik. Adamı yani yarı yolda bırakmadık."

