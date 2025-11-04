İstanbul'u ziyarete gelen turistten alkışlanacak hareket: Bir an bile düşünmeden atladı
İstanbul Boğazı'nda denize düşen kadını kurtarmak için suya atlayan adamın bir turist olduğu ortaya çıktı. Üzerini bile çıkarmadan denize atlayan turistin, "Bir can orada cebelleşiyorken ben kendimi bile düşünemem." dediği öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda denize düşen turisti, o sırada bir yatta bulunan başka bir turist denize atlayarak kurtardı.
Olay, 31 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde Beylerbeyi açıklarında meydana geldi.