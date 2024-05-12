İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 12 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.



Programa göre, Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.