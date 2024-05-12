İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 10 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece ve daha birçok ilçede planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Mayıs 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 12 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
Programa göre, Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.