İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 9 saat sürecek (15 Aralık AYEDAŞ elektrik kesintisi)

15.12.2025 08:48

Deniz Ogan

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yaşayan ve oturdukları ilçelerde elektrik kesintileri yaşayan vatandaşlar, 15 Aralık 2025 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi programını sorguluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede kesinti 9 saate kadar sürerken birçok ilçede ise 8 saat boyunca kesintiler yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 15 Aralık AYEDAŞ kesinti programı.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Birçok ilçede uygulanacak olan şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede 8 saat elektrik kesintisi meydana gelecek. Çalışmalar kapsamında toplam 14 ilçenin 10'unda elektrik kesintisi uygulanacak.

 

İşte 15 Aralık 2025 tarihli AYEDAŞ elektrik kesintisi programı;

ATAŞEHİR 1
ATAŞEHİR

15.12.2025 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, CEM, NADİRBEY, ATLAS, USTA, KEMAL PAŞA, DİLEK, TEPE, MEHTAP, ENDERBEY, İSMAİL CEM, ŞAHİNBEY, GÜLBEYAZ, ORTABAYIR

BEYKOZ 2
BEYKOZ

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEBİL ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, PAŞAMANDIRA, SAMYELİ ÇIKMAZI, MUCİZE

 

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 34., TÜRKERİ, 6, 2, 35

KADIKÖY 3
KADIKÖY

15.12.2025 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, KAZIM ÖZALP, ÜLKÜ

 

15.12.2025 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN ALİ BERKOL, SELİN

KARTAL 4
KARTAL

15.12.2025 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, ADNAN KAHVECİ, AYSEL, RÜSTEMAĞA, ÇINARALTI, FETHİ, DEKOR, TURNA, ULUBATLI, ÇINARLI

 

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FİLİZ, ÇİĞDEM, EMİRHAN, BAKİ, ACISU, MORAL, FESLEĞEN, GÜLKURUSU, YADİGAR, SÜSNARI, İNCİRAĞACI, DEMET, ÇAMÖZÜ, KIRLANGIÇ, DUTAĞACI, HANIMELİ, BEŞİKÇİ, YALI, ASLAN, MORSÜMBÜL, İĞDEAĞACI, YILDIZ, LALE, ŞAHLAN, BİLGEHAN, BALAMİR, DEMİRKAPI, SAMANDIRA, EZEL, ZENBİL, AKDUT, AKIŞ, NİS, SAĞLAM, SEVEN, BİRSEN, MÜHÜRDAR, ŞAN, SELMA AKAY, PELİT, DEREÜSTÜ, MAHMUT KEMAL İNAN, VEYSEL, PAPİRÜS

 

15.12.2025 10:01 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞAHLAN, YILDIZ, ASLAN, BALAMİR, ŞAN, DEMİRKAPI, ÇİĞDEM, EZEL, ZENBİL, AKDUT, AKIŞ, MÜHÜRDAR, NİS, SAĞLAM, SEVEN, SELMA AKAY, PELİT, PAPİRÜS

MALTEPE 5
MALTEPE

15.12.2025 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BARBAROS HAYRETTİN, KÜLTÜR, MEKTEP

 

15.12.2025 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, ADNAN KAHVECİ, TAHSİNBEY

 

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHSİNBEY

 

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ADNAN KAHVECİ, EREN, TAHSİNBEY, BEYHAN

 

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REZZAN HAS

 

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, TAHSİNBEY

 

15.12.2025 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, ADNAN KAHVECİ, TAHSİNBEY

PENDİK 6
PENDİK

15.12.2025 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAFA, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İLKER, YAKACIK, DAĞÇİLEĞİ, SERHAT

 

15.12.2025 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHATTİN VELED, UYUMLU, KARADENİZ, BARLA

 

15.12.2025 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARADENİZ, AKDENİZ, EĞRİKAPI, BAHATTİN VELED, UYUMLU, E-5 YAN YOLU

 

15.12.2025 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TECER DAĞI, SEFAHAT, BAHATTİN VELED, ÜÇTAŞ, ÇÖMLEK, SAMYELİ

 

15.12.2025 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEDEPAŞA

SANCAKTEPE 7
SANCAKTEPE

15.12.2025 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UYANIK, ŞAHİN, SUSAM

 

15.12.2025 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FETİH, KAZIM KARABEKİR, UYANIK, ÇİĞDEMLİK

 

15.12.2025 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, FETİH, UYANIK, YAMAÇ, GEYLANİ

 

15.12.2025 10:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞIK VEYSEL, OVACIK, KEKLİK

 

15.12.2025 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FENER, CAN, ATATÜRK, EYLÜL, ARAS, UYSAL

SULTANBEYLİ 8
SULTANBEYLİ

15.12.2025 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖNCÜ, UNKAPANI, FERDİ, ERSİN, DİDEM, SOHBET, AKYAZI, HAYIRLI, CUMA

 

15.12.2025 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MESCİDİ AKSA, ANTALYA, ÜNLÜ, MIZRAK, DEVRAN, HACERÜL ESVED, SEVECEN, EVNER ERGUN, TEKİRDAĞ, AŞURE, BEŞER, DARLIK, NEŞİR, TEKKAN, ÜNAL, BAYRAKTAR, AHMEDİYE, MİLLET, SEDA, KARAHİSAR, TAŞKENT, ZÜBEYDE HANIM, KARAGÜL, TOROS, ABDULKADİR UDEH, PIRLANTA, ÜLKÜ, HANCI, ORHAN GAZİ, KALELİ, KIRIKHAN, GEBZE, İKLİM, SETTAR, SURE, ALUCRA, KUĞULU

 

15.12.2025 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEBİL, MUTLU, KURAN KURSU, TUFAN, ABDULLAH, KAMBER, SANEM, İTAAT, TRABZON, GÜLDEDE, ŞEHADET, KARATEPE, LEYLA, ŞALGAMLI

 

15.12.2025 12:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDEDE, LEYLA, KURAN KURSU

ŞİLE 9
ŞİLE

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARABEYLİ, HAMARAT

 

15.12.2025 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, FESTİVAL, MAHMUT DERE, DERİN DERYA, KUŞKONMAZ, PLAJLI YOL, ZÜHRE, ÇOBANKIZI, HAŞMET, ERİŞİM, EVİM, KIRSAL, KINALITAŞ, HOŞ, SARIÇİÇEK, DİNÇER, EMSAL, AKÇAKESE, EMİR, İMRENLİ, GÜNEŞTEPE

 

15.12.2025 10:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, FESTİVAL, MAHMUT DERE, DERİN DERYA, KUŞKONMAZ, PLAJLI YOL, ZÜHRE, ÇOBANKIZI, HAŞMET, ERİŞİM, EVİM, KIRSAL, KINALITAŞ, HOŞ, SARIÇİÇEK, DİNÇER, EMSAL, AKÇAKESE, EMİR, İMRENLİ, GÜNEŞTEPE

ÜMRANİYE 10
ÜMRANİYE

15.12.2025 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT BURAK KURTULUŞ, KENEVİR

 

15.12.2025 10:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEMMUZ, HALK, SEVECEN, ÇAYIRÖNÜ, AKSU, NİSAN, MAYIS, ŞEHİT AHMET ÜVENÇ, İMECE, ŞUBAT, MART, ASKER, ATATÜRK, CEM, ANIL

 

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRGÜLÜ, KUMTANELERİ, YEŞİL, KOCA SİNAN, SÜTÇÜ İMAM, ÇALIBABA, YAYLA, SÜTÇÜ, ZAFER, DOĞA, DOLMABAHÇE, MARMARA, BİRLİK, BAHADIR, DEĞİRMEN, SERDAR, ERCİYES, KÖŞK, ÇİSE, SABAH, SARAY

 

15.12.2025 16:30 - 19:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELSEBİL, ASLAN, ŞİRİN, GÜR, BALHAN, NATO YOLU, ACISU, ADATEPE, ALEMDAĞ, SOĞUKPINAR, ALEV, BEDESTEN, ERMİŞ, MAZLUM, ÇAYIRLI, BELDE, SAZLI, ATEŞPARE, YEŞİLÇAY, ŞENEL, BULUT, KADİFE, ZİYADE, SUR, ÇAYIRÖNÜ, ŞEHİT AHMET ÜVENÇ, OCAK, VEFAKAR, ASKER, İDEAL, ENGİN, ATEŞ, GÜLİSTAN, ULUS, HİKMET

 

15.12.2025 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YONCA, KIBRIS, NAZAR, EDA, KIDEM, BAĞLARALTI