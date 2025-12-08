İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 4 saat su verilemeyecek (9 Aralık İSKİ su kesintisi programı)
08.12.2025 14:45
AA
İstanbul'da yaşayan ve oturdukları mahallelerde su kesintisi yaşayıp yaşamayacaklarını merak eden vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) tarafından yapılan su kesintisi programını sorguluyor. İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 10 ilçesinde 9 Aralık Salı günü 4 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul'da enerji dağıtım merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 9 Aralık Salı günü 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek.
9 ARALIK İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Çalışmalar kapsamında, yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında 10 ilçeye su verilemeyecek.
Su alamayacak bölgeler şu şekilde:
EYÜPSULTAN
"Eyüpsultan'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.
KAĞITHANE
Kağıthane'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.
BEYOĞLU
Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.
ŞİŞLİ
Şişli'de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.
ESENLER
Esenler'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.
BAĞCILAR
Bağcılar'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
GAZİOSMANPAŞA
Gazi̇osmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.
SULTANGAZİ
Sultangazi'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.
BAYRAMPAŞA
Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri."