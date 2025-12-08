İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 4 saat su verilemeyecek (9 Aralık İSKİ su kesintisi programı)

İstanbul'da yaşayan ve oturdukları mahallelerde su kesintisi yaşayıp yaşamayacaklarını merak eden vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) tarafından yapılan su kesintisi programını sorguluyor. İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 10 ilçesinde 9 Aralık Salı günü 4 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde sular kesilecek?