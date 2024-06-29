İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 29 Haziran elektrik kesintisi programı)
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) programına göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 ilçeye elektrik verilemeyecek. Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurtve daha birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29 Haziran BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 29 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 11 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ilçelerine elektrik verilemeyecek.
29 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI