İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Esenyurt ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 24 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun 12 Ekim Çarşamba günü sabah saat 9.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 11 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 11 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

Esenyurt'ta yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 12 Ekim Çarşamba Günü saat 09.00'da bitmesi öngörülüyor. 

Yeşilkent, Mehterçeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt Mahallesine 24 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 06.03'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Yassıören ve Hastane Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Avcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.30'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Yeşilkent Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.18'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Ekinoba Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.34'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Yıldıztepe ve Yenigün Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

Esenler'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.27'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Tuna Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 8

Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 10.28'de başlayacağı ve 12.30'da bitmesi öngörülüyor. Saraç İshak ve Nişanca Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 9

Kartal'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.31'de başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 10

Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.56'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Reşitpaşa, İstinye, Emirgan ve Poligon Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 11

Şile'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.50'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Çavuş ve Hacı Kasım Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 12

Şişli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.55'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Eskişehir, Feriköy, Bozkurt ve Duatepe Mahallesine su verilemeyecek.

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