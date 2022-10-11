İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (11 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 11 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 11 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.