İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (14 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)

Zeytinburnu, Şişli ve Silivri gibi ilçelerde yarın sabah itibarıyla elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İşte 14 Ocak 2026 tarihli kesinti programı;