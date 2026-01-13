İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (14 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)
13.01.2026 13:07
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan ve oturdukları semtlerde elektrik kesintisi yaşayan milyonlarca vatandaş, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 14 Ocak tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 12'unda elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Birçok ilçe ve mahallede 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
iStockPhoto
Zeytinburnu, Şişli ve Silivri gibi ilçelerde yarın sabah itibarıyla elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 14 Ocak 2026 tarihli kesinti programı;
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum