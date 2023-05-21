İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın 21 Mayıs tarihli kesinti programına göre, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Silivri, Şişli'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 1

BEDAŞ, 21 Mayıs elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 12 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 2
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 3
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 4
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 5
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 6
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 7
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 8
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 9
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 10
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 11
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (21 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi) - 12
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