İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı)
BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz elektrik kesintisi programı...
BEDAŞ, 3 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin elektrik kesintisi programını paylaştı.
BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ilçelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...