İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı)

BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz elektrik kesintisi programı...

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 1

BEDAŞ, 3 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin elektrik kesintisi programını paylaştı.

BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ilçelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 2

AVCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 3

BAĞCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 4

BAĞCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 5

BAHÇELİEVLER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 6

BAŞAKŞEHİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 7

BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 8

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 9

GÜNGÖREN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 10

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 11

SARIYER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 12

SİLİVRİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 13

ŞİŞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi | Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 14

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

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